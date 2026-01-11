Conferme e qualche novità ai vertici dei Dipartimenti dell’ospedale di Cremona. Con i decreti di fine anno il direttore generale Ezio Belleri ha formalizzato il riassetto degli incarichi di direzione su base fiduciaria, rivedendo il Piano strategico di organizzazione aziendale.

Per la maggior parte dei dipartimenti aziendali in cui è suddivisa la struttura, si tratta di conferme: per l’area chirurgica Erika Maria Viola; per l’Emergenza Urgenza Enrico Storti; per le Neuroscienze Antonio Fioravanti; per Salute Mentale e Dipendenze Roberto Poli; per il dipartimento Innovazione sostenibilità e sviluppo Maurizio Bracchi, che però resta in distacco alla direzione Welfare della Regione e la cui responsabilità è assunta direttamente dal DG Belleri.

Massimiliano Viti viene confermato direttore della Medicina Trasfusionale ed Ematologia; mentre l’infettivologo Angelo Pan è il nuovo direttore del dipartimento di Area Medica.

Restano scoperte le direzioni dei dipartimenti Area Donna e Materno Infantile; Oncologia; Prevenzione; Cure Primarie; e quello Tecnico Ammnistrativo.

Discorso a parte per i Servizi Diagnostici: la dirigente storica Sophie Testa è in pensione dal 1° gennaio e dalla stessa data l’incarico è stato affidato ad interim a Laura Romanini, attualmente a capo della struttura complessa di Radiologia Diagnostica, che appartiene allo stesso dipartimento.

Gli incarichi avranno durata temporanea, con termine alla fine del 2026.

Cambio della guardia anche nella struttura complessa di Cardiologia, a seguito della cessazione del direttore Carlo Maria Lombardi: dal primo dell’anno e per la durata di nove mesi è stata individuata per la sostituzione Monia Betti, direttrice di Pneumologia, in attesa dell’individuazione del nuovo titolare. Nel decreto di nomina si fa riferimento alle sue capacità di gestione dell’equipe, esperienza pluriennale e professionalità. GB

