Marco Peretti è il nuovo Direttore Generale di Aem Cremona S.p.A. Espletate le procedure di selezione, acquisita e approvata dal Consiglio di Amministrazione la graduatoria proposta dalla commissione giudicatrice, lunedì 22 dicembre si è tenuta l’Assemblea ordinaria della società che ha approvato la sua nomina, da pochi giorni, esattamente dal 7 di gennaio il neo Direttore ha assunto l’incarico.

Il manager porta con sé un bagaglio solido ed esperienze nel settore sia privato che pubblico aziendale milanese.

“L’ultimo incarico – ha spiegato il neo direttore – prima di arrivare a Cremona è stato in un’azienda multiutility del comune di Verona. Arrivo da un’azienda speciale del comune di Verona che si chiama Agec, è un’azienda che svolge servizi per il comune , ho lavorato lì per circa sei anni e non potevo più andare avanti”.

Il suo profilo si è distinto per competenza tecnica e capacità gestionale ritenute pienamente coerenti con le missioni strategiche e operative di Aem. Ora per il direttore è il momento della valutazione e comprensione profonda dell’organizzazione della società.

“Sto prendendo sempre più conoscenza di quello che Aem svolge per il comune di Cremona. E’ comunque un’azienda complessa, articolata e che svolge una pluralità di servizi per il Comune. Da quanto ho visto è un’azienda molto promettente e con alta professionalità all’ interno”.

Silvia Galli

