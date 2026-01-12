In conferenza stampa dopo la vittoria della Juventus sulla Cremonese per 5-0, ha parlato Emil Audero.

Cosa non ha funzionato stasera?

Partita particolare, posso dire che rosico per il tap in di Yildiz. Un primo tempo terminato 3-0 poi è normale che diventa una salita, forse si poteva gestire meglio ma questa sera la Juventus ha dimostrato di essere stata superiore, hanno fraseggiato di più rispetto al solito. Noi dobbiamo migliorare in transizione e a gestire i contropiede avversario, poi ovviamente dobbiamo essere più cinici, a netto delle situazioni migliorabili.

Opinione sul rigore tolto dal var a Locatelli.

Non l’ho rivisto, ero anche molto lontano, a caldo direi che era rigore, ma così è facile dirlo. Vorrei parlare di quello a sfavore nostro, sul tocco di mano di Baschirotto: era un contesto fortuito, dopo un rimpallo e sul braccio opposto… il regolamento qui è un po’ particolare e non mi fa impazzire.

L’incontro con tifosi alla fine, cosa vi siete detti?

Gli abbiamo prima di tutto ringraziati per la presenza, soprattuto di lunedì sera. Ci hanno dato la carica per il prossimo match con il Verona, sarà un match importantissimo.

