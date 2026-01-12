Una commedia sull’amore pervasa di equivoci e ironia, portata in scena da un brillante cast capace di far sorridere e riflettere: “L’anatra all’arancia” di W. D. Home e M. G. Sauvajon è andata in scena domenica sera al Teatro Ponchielli con la regia di Claudio Greg Gregori e l’affiatata coppia di attori Emilio Solfrizzi e Irene Ferri nei ruoli protagonisti.

La pièce, famosa anche per l’adattamento cinematografico del 1975 con Monica Vitti e Ugo Tognazzi, è un intramontabile feuilleton dove i personaggi, marito e moglie in crisi, si muovono con eleganza come sopra una scacchiera disseminata di trabocchetti. Ogni loro mossa, però, ne svela le emozioni, che virano progressivamente dal cinismo verso la rivalità e la gelosia.

La rappresentazione, in replica lunedì pomeriggio, è inserita nella rassegna “Il Ponchielli per la Grande età”, sostenuta da Fondazione città di Cremona; la rassegna, aperta a Santo Stefano con l’operetta, proseguirà a febbraio con Max Giusti in “Bollicine.

Federica Priori

© Riproduzione riservata