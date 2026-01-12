Non potrà tornare nel Comune di Brescia per i prossimi due anni un cittadino italiano 59enne, incensurato e residente a Cremona, destinatario di foglio di via obbligatorio emesso dal Questore di Brescia Paolo Sartori dopo essere stato trovato a spacciare droga nella città della leonessa.

I fatti sono avvenuti qualche giorno fa, dopo che due uomini avevano segnalato attraverso il numero di emergenza “112 NUE” una possibile situazione di spaccio in via della Zizzola nel capoluogo lombardo.

I richiedenti, due cittadini bresciani, riferivano di aver notato una persona fare uso di droga ed intrattenersi in maniera sospetta con altri tossicodipendenti. I due hanno hanno descritto quanto accaduto ai poliziotti giunti sul posto: in particolare raccontavano di essere stati avvicinati da un uomo che, dopo aver chiesto il permesso di accarezzare il loro cane, nell’atto di chinarsi faceva intravedere un involucro di plastica contenente della sostanza di colore bianco.

Gli stessi indicavano agli agenti il soggetto ancora in zona, presso il vicino parcheggio.

Dopo un’attenta fase di osservazione, gli agenti si sono avvicinati chiedendogli se fosse in possesso di sostanza stupefacente, ma lui – mostratosi fin da subito evasivo ed inquieto– negava la detenzione.

A seguito di perquisizione personale, gli agenti hanno trovato fra gli indumenti del 59enne due involucri trasparenti di nylon termosaldato contenenti, rispettivamente, alcuni grammi di cocaina e di metanfetamina pronti per lo spaccio. Il tutto è stato subito sottoposto a sequestro.

L’uomo è stato quindi condotto negli Uffici della Questura, e a seguito degli accertamenti denunciato alla Procura della Repubblica per il reato di possesso ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il Questore di Brescia, Paolo Sartori, ha disposto il foglio di via obbligatorio con conseguente divieto di ritorno nel Comune di Brescia per i prossimi 2 anni. In caso di violazione, potrà essere condannato sino a 1 anno e mezzo di reclusione ed alla multa di 10.000 Euro.

“Ancora una volta emerge quanto sia fondamentale la collaborazione dei Cittadini – ha evidenziato il Questore –. La tempestiva chiamata alla Polizia ha consentito un intervento rapido ed efficace, testimonianza evidente dell’importanza di segnalare alle Forze dell’Ordine ogni situazione potenzialmente pericolosa, al fine di prevenire la commissione di reati e l’identificazione e la cattura dei responsabili. La prevenzione e la repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti è di fondamentale importanza, e pone un argine al micro-spaccio di piazza che genera non solo un incremento dei reati predatori finalizzati all’ottenimento del denaro per acquistare le dosi, ma anche un diffuso sentimento di insicurezza nei cittadini”.

