Le pagelle di Juve-Cremo:
i voti dei grigiorossi
AUDERO 6 – Subisce 5 gol, senza particolari colpe, e ne evita parecchi con interventi importanti.
TERRACCIANO 5,5 – Meno solido rispetto al solito, ma comunque prova a tenere la concentrazione fino alla fine.
BASCHIROTTO 5 – Una serata difficile, tanti duelli persi. Provoca in maniera sfortunata anche un calcio di rigore.
BIANCHETTI 5 – Spesso fuori posizione, sbaglia tanto anche in fase di possesso.
ZERBIN 5 – Ci mette voglia e corsa, ma da un suo errore nasce il contropiede del 2-0.
GRASSI 5,5 – Sfiora anche il gol, ma non riesce a dare peso al centrocampo.
BONDO 5,5 – Non mette ordine a centrocampo, tanti errori tecnici,
JOHNSEN 5 – Rischia di regalare un gol a David all’inizio, poi cresce, ma viene comunque sostituito a fine primo tempo.
PEZZELLA 5 – Soffre la corsa della Juve, sia in fase difensiva che offensiva.
BONAZZOLI 5,5 – Non trova mai la giusta posizione per incidere.
VARDY 5 – Tocca pochissimi palloni, mai determinanti.
F. MUSSOLINI 5,5
VAZQUEZ 5,5
SANABRIA 5,5
VANDEPUTTE sv
FOLINO sv
Simone Guarnaccia – inviato a Torino