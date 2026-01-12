Ultime News

Alessio Zerbin
AUDERO 6 – Subisce 5 gol, senza particolari colpe, e ne evita parecchi con interventi importanti.

TERRACCIANO 5,5 – Meno solido rispetto al solito, ma comunque prova a tenere la concentrazione fino alla fine.

BASCHIROTTO 5 – Una serata difficile, tanti duelli persi. Provoca in maniera sfortunata anche un calcio di rigore.

BIANCHETTI 5 – Spesso fuori posizione, sbaglia tanto anche in fase di possesso.

ZERBIN 5 – Ci mette voglia e corsa, ma da un suo errore nasce il contropiede del 2-0.

GRASSI 5,5 – Sfiora anche il gol, ma non riesce a dare peso al centrocampo.

BONDO 5,5 – Non mette ordine a centrocampo, tanti errori tecnici,

JOHNSEN 5 – Rischia di regalare un gol a David all’inizio, poi cresce, ma viene comunque sostituito a fine primo tempo.

PEZZELLA 5 – Soffre la corsa della Juve, sia in fase difensiva che offensiva.

BONAZZOLI 5,5 – Non trova mai la giusta posizione per incidere.

VARDY 5 – Tocca pochissimi palloni, mai determinanti.

F. MUSSOLINI 5,5

VAZQUEZ 5,5

SANABRIA 5,5

VANDEPUTTE sv

FOLINO sv

Simone Guarnaccia – inviato a Torino

