12 Gen 2026 Crisi del commercio, in via Solferino
chiude Original Marines
12 Gen 2026 Raddoppio ferroviario, mozione Pd:
"Finanziare subito secondo lotto"
12 Gen 2026 Crescono le truffe telefoniche:
i consigli della questura
12 Gen 2026 Polizia locale, il 20 gennaio messa
per ricorrenza di San Sebastiano
12 Gen 2026 Foglio di via per cremonese
trovato a spacciare a Brescia
Meloni “Gioia per liberazione di Trentini e Burlò, al lavoro col Venezuela”

ROMA (ITALPRESS) – “Alberto Trentini e Mario Burlò sono liberi e torneranno a casa, è una notizia che ci riempie di gioia”. Così la premier Giorgia Meloni in un videomessaggio sulla liberazione di Alberto Trentini e Mario Burlò. “Continueremo a lavorare senza sosta affinché la costruttiva collaborazione instaurata con le autorità di Caracas possa produrre ulteriori sviluppi positivi. E allo stesso modo l’Italia non si stancherà mai di sostenere il legittimo desiderio del popolo venezuelano di libertà, pace e democrazia”.

(Fonte video: Profilo X Giorgia Meloni)

