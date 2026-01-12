Ultime News

Meteo: oggi ancora freddo artico,
da domani temperature in lieve salita

Ancora una giornata di grande freddo, con il termometro ancora sotto zero alle 9 di questa mattina, ma da domani dovrebbe verificarsi un’inversione di tendenza a Cremona in questo inverno che tocca punte record di clima artico.

Secondo le previsioni dei meteorologi di 3Bmeteo oggi si dovrebbe toccare un massimo di 6 gradi (e qualità dell’aria pessima); domani invece, minime attorno allo zero e massime di 6°C.

Da mercoledì poi deciso aumento di temperatura accompagnato a possibili precipitazioni: si va da una forbice di 3 – 7 gradi (minima e massima) di mercoledì ai 7 – 10 del fine settimana. Sabato dovrebbe essere il giorno delle precipitazioni più intense.

