Valorizzare il patrimonio dei pianoforti Anelli sul territorio cremonese attraverso convegni e concerti su strumenti storici: è il progetto di museo diffuso promosso dal perito di strumenti musicali Fabio Perrone, avviato nel 2018 e che recentemente ha segnato due tappe fondamentali coinvolgendo il mondo accademico.

Lo scorso dicembre Perrone insieme all’ingegnere Marco Mari ha donato al Campus Città di Cremona del Politecnico di Milano un pianoforte Anelli 1926 modello XIII, mentre a settembre con il sostegno della Fondazione Arvedi Buschini ha donato al Campus Santa Monica dell’Università Cattolica del Sacro Cuore un analogo strumento 1927 sempre modello XIII, entrambi restaurati. L’obiettivo è favorire la pratica musicale degli studenti, magari dando spunto a tesi di laurea.

In attesa di eventuali rassegne musicali che potrebbero essere organizzate per i prossimi mesi, c’è già un evento in cantiere a febbraio: un incontro di studio sulla proprietà intellettuale e la tutela nell’industria musicale. Oltre agli atenei, nella città del Torrazzo altre realtà ospitano pianoforti Anelli fra cui luoghi della cultura (Biblioteca Statale di Cremona, Teatro Ponchielli e Filo) e centri istituzionali (Prefettura e Guardia di Finanza).

Il servizio di Federica Priori

