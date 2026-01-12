Nella ricorrenza di San Sebastiano, patrono della Polizia Locale d’Italia, martedì 20 gennaio, alle ore 10.30, alla presenza delle autorità civili e militari, si terrà la Santa Messa nella chiesa dedicata ai santi Fabiano e Sebastiano martiri (via S. Sebastiano, 5) officiata dal parroco don Davide Barili e da don Pierluigi Codazzi, Cappellano del Corpo della Polizia Locale.

Al termine della funzione, agenti in alta uniforme, preceduti dal labaro del Corpo, accompagneranno l’assessore alla Sicurezza Santo Canale e il Comandante Luca Iubini al Civico Cimitero dove sarà deposta una corona d’alloro alla stele dedicata agli agenti defunti.

Alle ore 15, nella sede del Comando della Polizia Locale di piazza Libertà (Sala riunioni “Roberto Ferrari”), saranno illustrate alla stampa le principali attività svolte dal Corpo della Polizia Locale nel corso del 2025, presenti l’assessore alla Sicurezza e Polizia Locale Santo Canale, il comandante Luca Iubini, e la vice comandante Sonia Bernardi.

