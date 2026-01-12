Ultime News

12 Gen 2026 Polizia locale, il 20 gennaio messa
per ricorrenza di San Sebastiano
12 Gen 2026 Foglio di via per cremonese
trovato a spacciare a Brescia
12 Gen 2026 La Silc di Trescore acquisita
dal colosso mondiale Attindas
12 Gen 2026 Riparte il palinsesto di CR1: tante
conferme e un tuffo negli anni '80
12 Gen 2026 Davide Persico e i suoi colleghi
svelano il mistero di Fourcault
Schifani “La Casa della Comunità di Monreale sarà un polmone per gli ospedali”

PALERMO (ITALPRESS) – “La settimana inizia bene con un dato di fatto concreto, la realizzazione di una struttura di quella sanità così intermedia, di frontiera, che servirà da polmone per evitare da un lato l’intasamento degli ospedali quando non ve ne sarà bisogno, dall’altro lato una corretta assistenza nei confronti dei pazienti”. Così Renato Schifani, presidente della Regione Siciliana, a margine dell’inaugurazione della casa della comunità, a Monreale, in provincia di Palermo.

