Sindaco Monreale “Apertura Casa della Comunità rappresenta una giornata storica”

PALERMO (ITALPRESS) – “È una giornata che rimarrà sicuramente nelle nostre pagine di storia, quelle più belle, perché una casa di comunità che si inaugura nel nostro territorio rappresenta un passo in avanti verso quella eccellenza, che in realtà dovrebbe accomunare un po’ tutte le realtà municipali, e speriamo che questa struttura possa essere la strada che ognuno inevitabilmente deve percorrere per raggiungere un futuro migliore”. Così il sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono, a margine dell’inaugurazione della casa della comunità, a Monreale, centro alle porte di Palermo. “È un primo passo importante, è qualcosa di straordinario perché i servizi saranno fondamentali per i cittadini che avranno la possibilità di avere una sorta di ospedaletto sotto casa, per cui oggi guardiamo con rinnovato ottimismo a quel futuro che inevitabilmente ci porterà grandi e nuove sfide”. xd6/vbo/mca1

