Il difensore grigiorosso Federico Baschirotto è intervenuto nell’area flash dell’Allianz Stadium al termine di Juventus-Cremonese, sfida della 20ª giornata di Serie A Enilive 2025/26. Ecco le sue dichiarazioni.

Forse è stata una partita di troppa imprudenza?

“Dobbiamo guardare dove finisce il coraggio e inizia l’imprudenza, pronti via è arrivato un gol su deviazione fortuita, uno su contropiede e uno su un rigore che a mio parere non c’era. Forse dobbiamo avere più attenzione e cattiveria, preparandoci al meglio per la prossima sfida”.

Anche nella ripresa avete cercato di attaccare, correndo qualche rischio. Come uscite psicologicamente da questa gara?

“Abbiamo cercato di fare comunque la nostra partita, ne veniamo fuori consapevoli che il campionato è ancora lungo, è tutto nelle nostre mani e cercheremo di seguire le indicazioni del mister per poter raggiungere il nostro obiettivo. Questa sconfitta non deve dare strascichi negativi, ma anzi spronarci a spingere sempre di più e far vedere che in questo campionato ci siamo”.

Cosa serve per tornare sulla strada giusta?

“Continuiamo a lavorare e seguiamo il mister, così tornerà la vittoria. La stiamo aspettando e la vogliamo, rimbocchiamoci le maniche perché la strada è ancora lunga. Sin qui abbiamo fatto un buon percorso, ma la Serie A va conquistata di partita in partita”.

