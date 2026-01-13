Una serata buia che ha portato a un passivo pesante. La Cremonese perde 5-0 all’Allianz Stadium di Torino contro la Juventus, al termine di un match in salita già dai primi minuti.

Dopo pochi secondi infatti i bianconeri colpiscono un palo con David che, servito da un retropassaggio di Johnsen, va a centimetri dal vantaggio. 1-0 che arriva in maniera fortuita al 12’: Miretti calcia al volo da fuori e colpisce in pieno la testa di Bremer, la traiettoria spiazza Audero, partita sbloccata. Dopo 3 minuti la Cremo spreca una potenziale chance con Zerbin, la Juve riparte con Thuram, assist per David che col mancino raddoppia. Al 27’ Locatelli, nel tentativo di stoppare la conclusione di Johnsen, travolge il norvegese con la gamba alta in maniera pericolosa. L’arbitro prima assegna il penalty, poi richiamato al Var torna sui suoi passi, in maniera inspiegabile. Nicola la prende male e viene espulso. Al 35’ Thuram calcia, Baschirotto respinge col piede, la palla però termina sulla sua mano, per il direttore di gara, questa volta, è rigore. Dagli undici metri Yildiz incrocia, Audero tocca sul palo, la respinta termina sui piedi del turco per il gol del 3-0.

Nella ripresa il copione della gara non cambia. Al 48’ Miretti pesca in profondità McKennie che supera Baschirotto e Audero e in scivolata spinge la palla verso la porta, Bianchetti respinge addosso a Terracciano per il 4-0. Al minuto 64 Kalulu crossa per McKennie, che di testa trova addirittura il 5-0. Nel finale la Cremo cerca il gol della bandiera e lo sfiora con Grassi, che riceve la sponda di Sanabria e ci prova col mancino, Di Gregorio si supera e mette in corner.

Un risultato pesante, che lascia la Cremonese a quota 22 punti. Grigiorossi ora a +8 sulla zona retrocessione. Lunedì 19 gennaio l’appuntamento fondamentale, allo Zini, per lo scontro diretto contro il Verona.

Simone Guarnaccia – inviato a Torino

