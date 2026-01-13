Controlli straordinari dei Carabinieri: pattuglie e unità cinofile in città

Servizio straordinario di controlli da parte dei Carabinieri di Cremona, che fin dalle prime ore della mattina si sono mossi con diverse pattuglie e con il supporto dell’unità cinofila, per passare al setaccio il territorio cittadino. Un’operazione ad ampio raggio, pianificata nei giorni scorsi, che ha interessato più zone della città e si è protratta per l’intera mattinata.

A partecipare al servizio sono stati i Carabinieri della Sezione Radiomobile, delle Stazioni di Cremona, Robecco d’Oglio, Castelverde, Vescovato, Pizzighettone e della Sezione Operativa, per un totale di 9 pattuglie, insieme alle unità cinofile di Orio al Serio.

In totale sono stati impiegati 19 uomini, che hanno controllato numerose persone e veicoli durante l’arco di tutta la mattinata.

Da un lato, la scelta è stata dettata dalla necessità di contrastare la recrudescenza di furti che nelle scorse settimane, in diversi quartieri, ha creato non poca apprensione tra i cittadini. Dall’altro, l’obiettivo è stato quello di rafforzare la percezione di sicurezza attraverso una presenza visibile e costante delle forze dell’ordine sul territorio.

Quindi, i militari durante tutto l’arco del servizio hanno controllato le aree e i quartieri maggiormente coinvolti dal fenomeno predatorio e le strade più trafficate, con posti controllo e controlli dinamici di veicoli e persone.

In particolare è stato passato al setaccio il quartiere Boschetto, dove, anche lì, è stato approntato un posto di controllo in entrambi i sensi di marcia. Altri posti di controllo sono stati organizzati in via Cadore, in via Castelleone e in via Mantova a ridosso dell’uscita del casello autostradale, arteria stradale particolarmente trafficata ad ogni ora. Nel complesso, sono state controllati 49 veicoli e identificate 137 persone.

Altro obiettivo del servizio era il contrasto all’utilizzo di sostanze stupefacenti. In tal senso, le verifiche sono state effettuate in un primo momento nella zona di afflusso dei ragazzi e giovanissimi: stazioni dei treni e dei pullman, ma anche altre zone solitamente frequentate dagli studenti prima di andare a scuola.

Numerosi i ragazzi controllati e proprio nel piazzale delle tranvie è stato sorpreso un uomo che vendeva abusivamente sigarette elettroniche agli studenti minorenni. Fermato immediatamente, è stato accompagnato presso gli uffici della caserma “Santa Lucia” per i relativi accertamenti. Qui i militari hanno effettivamente potuto constatare l’illeceità della vendita, ponendo sotto sequestro tutte le sigarette, circa una decina, in possesso dell’uomo identificato in un 22enne.

Sempre nei parcheggi adiacenti al piazzale delle tranvie un altro giovane è stato denunciato dai Carabinieri per oltraggio a pubblico ufficiale, dopo aver offeso i militari durante l’identificazione.

Successivamente, i militari si sono spostati all’interno di un istituto scolastico della provincia dove, nell’ottica di un piano di prevenzione concordato con le dirigenze scolastiche, sono state controllati alcuni plessi scolastici. Questa attività, relativa al contrasto all’uso di stupefacenti nelle scuole, ha avuto un carattere soprattutto preventivo.

Successivamente, i controlli si sono spostati nel centro cittadino al fine di prevenire i fastidiosi furti che spesso vengono commessi in quegli orari dove la presenza di più persone permette ai malintenzionati di agire con più facilità. Inoltre sono state “battute” tutte quelle zone che sono state teatro nelle ultime settimane di problematiche inerenti alla sicurezza pubblica, in particolare un centro commerciale e piazza Roma. Anche qui i militari, con l’aiuto dei cinofili, hanno controllato numerose persone.

Inoltre, a Robecco d’Oglio un 19enne è stato fermato mentre era in bicicletta ed è stato trovato in possesso di circa 30 grammi di hashish che teneva occultati all’interno di una tasca interna della giacca.

La successiva perquisizione domiciliare, in un paese limitrofo, ha permesso di rinvenire, oltre ad altri residui di sostanza, strumenti per la pesatura della droga. Al termine degli accertamenti il giovane è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e lo stupefacente è stato sequestrato.

I Carabinieri di Pizzighettone hanno invece rintracciato ed arrestato un 32enne, già sottoposto a detenzione domiciliare, perché colpito da un’ordinanza di aggravamento con contestuale accompagnamento in carcere. Infatti, l’uomo era stato sorpreso nei giorni scorsi mentre consegnava dalla propria abitazione una dose di cocaina ad una donna che si era presentata a casa sua.

L’immediato intervento dei militari della Sezione Operativa di Cremona aveva permesso di fermare la donna, successivamente segnalata alla Prefettura quale assuntrice di stupefacente, sequestrare la dose di stupefacente e denunciare l’uomo per spaccio di stupefacenti. Lo stesso, all’interno dell’abitazione poi perquisita, custodiva anche strumenti per la pesatura. Il soggetto arrestato è stato accompagnato presso il carcere di Cremona.

