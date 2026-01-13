Dal Governo un ddl per i caregiver familiari, stanziati 257 milioni





ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge che riconosce e tutela chi assiste gratuitamente familiari con disabilità o non autosufficienti. Il provvedimento stanzia 257 milioni di euro, e tra le principali novità prevede un contributo economico fino a 400 euro mensili, erogato dall’INPS, destinato alle famiglie più fragili: potrà accedervi chi assiste persone con disabilità gravissima e ha un reddito ISEE inferiore a 3.000 euro annui. Gli aiuti non saranno solo economici. Il ddl introduce per la prima volta un riconoscimento formale di questa figura: chi presta assistenza verrà inserito nel progetto di vita e nel Piano Assistenziale Individualizzato della persona assistita, aprendo la strada a future tutele previdenziali e agevolazioni sul lavoro.

