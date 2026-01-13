Arriva un congruo finanziamento da Regione Lombardia per gli immobili della provincia di Cremona. Il presidente Roberto Mariani chiederà l’erogazione in un’unica tranche per la sistemazione del centro dell’impiego che sarà unificato in un’unica sede in Via del Macello.

“Si tratta di 3 milioni di euro – ha spiegato il presidente Mariani – Praticamente queste risorse sono a disposizione per la manutenzione e il riammodernamento degli edifici di proprietà dell’ente, quindi della provincia. Avrò un incontro, mercoledì (14 gennaio) a Milano con l’assessore alla partita, che è l’assessore Sertori, proprio perché questi 3 milioni non verranno erogati in un’unica tranche ma verranno erogati in quattro tranche”.

Una parte consistente, chiarisce ancora il presidente, “Ci servirebbe immediatamente per la settorializzazione del nuovo centro per l’impiego che inaugureremo, probabilmente a maggio. Questo incontro mi servirà per chiedere di poter anticipare subito queste risorse per metterle a disposizione della sistemazione definitiva degli uffici. Per il centro per l’impiego sarà utilizzato circa un 1.300.000 euro. I restanti, appunto, andranno su interventi di sistemazione e riammodernamento degli edifici di proprietà dell’Ente”.

A questo proposito la Provincia non ha ancora deciso con precisione su quali edifici intervenire. “Ne abbiamo parecchi che necessitano di restauro” ha aggiunto il presidente. Sappiamo quali interventi ci sono da fare, soprattutto a livello impiantistico. È chiaro che da questi edifici sono escluse le scuole che hanno un’altra fonte di finanziamento che nel bilancio regionale è stata ulteriormente prevista e del quale abbiamo fatto anche su questa delle proposte. Comunque ci sono degli interventi da fare di adeguamento anche sismico piuttosto che impiantistico dal punto di vista antincendio degli edifici di proprietà e questi interventi sono molto onerosi”.

Silvia Galli

