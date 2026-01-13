L’ingresso dei partecipanti e del convoglio di scorta in territorio comunale è previsto dalle ore 8:30 circa in viale Po provenienti da Castelvetro Piacentino. Quindi il gruppo si dividerà:

percorso congiunto (ore 8:40) : largo Moreni, viale Po, piazza Cadorna, via del Giordano, via Mosa, via Santa Maria in Betlem, via Gaspare Pedone, nel tratto compreso tra via Santa Maria in Betlem e via Bonomelli, via Bonomelli;

: largo Moreni, viale Po, piazza Cadorna, via del Giordano, via Mosa, via Santa Maria in Betlem, via Gaspare Pedone, nel tratto compreso tra via Santa Maria in Betlem e via Bonomelli, via Bonomelli; percorso del tedoforo e della scorta: piazza S. Antonio M. Zaccaria, piazza del Comune (tra le 9:15 e le 9:25 circa), via Solferino, piazza Roma e Galleria 25 Aprile;

piazza S. Antonio M. Zaccaria, piazza del Comune (tra le 9:15 e le 9:25 circa), via Solferino, piazza Roma e Galleria 25 Aprile; percorso del solo convoglio (mezzi motorizzati) : via Platina, via Bell’Aspa, piazza Marconi, via Monteverdi (transito contromano), via Verdi, corso Campi;

: via Platina, via Bell’Aspa, piazza Marconi, via Monteverdi (transito contromano), via Verdi, corso Campi; percorso congiunto: corso Campi, via Palestro, via Dante nel tratto tra via Palestro e piazza Risorgimento, piazza Risorgimento, via Bergamo fino a via Castelleone, via Castelleone fino a via S. Ambrogio, via S. Ambrogio e via Sesto fino a largo Ragazzi del ‘99 (ore 10 circa) dove i tedofori saliranno sui mezzi loro riservati per dirigersi verso Crema e, successivamente, Brescia.

La viabilità

Per il passaggio della Fiamma Olimpica non è stato richiesto il blocco delle strade in quanto basta una corsia di marcia. I partecipanti dovranno rispettare le norme in tema di circolazione dei pedoni, dei veicoli sulle strade nel rispetto delle normative internazionali e comunitarie in materia), dovranno prestare la massima attenzione durante tutto il percorso, in particolare agli incroci stradali e sulle strade molto trafficate.

In occasione del passaggio della Fiamma Olimpica il centro cittadino sarà inoltre interessato da alcune modifiche dell’assetto del mercato settimanale. In particolare, i banchi di via Monteverdi, mantenendo la disposizione abituale, si sposteranno in corso Cavour (lato sud), verso i banchi di via Gramsci; due banchi situati in piazza del Comune, davanti all’imbocco di via Solferino, si sposteranno lateralmente verso via Baldesio; vista l’assenza di tutti i fioristi, il mercato specializzato in piazza del Comune non sarà effettuato; saranno sospesi in via temporanea i plateatici di via Solferino.

Per limitare i disagi e i pericoli per i partecipanti alla manifestazione e per la circolazione sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata, compreso residenti e autorizzati, dalle ore 06.00 alle ore 14.00, in corso Cavour per tutta la sua estensione. Tale provvedimento riguarda anche le autorizzazioni rilasciate in precedenza che consentono la sosta in quest’area.

Per garantire l’incolumità dei numerosi pedoni presenti, sarà predisposta la chiusura dalle ore 06.00 alle ore 14.00 e comunque fino alla fine del mercato, con l’utilizzo di di manufatti in cemento in modo da consentire l’accesso ed il deflusso a veicoli d’emergenza, nonché a tutela della sicurezza e della pubblica incolumità che verranno posizionati nei seguenti punti:

1. corso Cavour, all’incrocio con via Verdi, con presidio di agenti della Polizia Locale;

2. corso Cavour, all’incrocio con via Gramsci, sempre con presidio di agenti della Polizia Locale.

Il Viaggio della Fiamma Olimpica è organizzato dalla Fondazione Milano-Cortina 2026 con la collaborazione ed il supporto tecnico e logistico del Comune di Cremona. Si alterneranno 32 tedofori che percorreranno circa 200 metri ciascuno reggendo la torcia. Il tedoforo sarà accompagnato da un convoglio di circa 20 mezzi lungo 170 metri che, quando in corsa, si estenderà per circa 770 metri. I mezzi sono quelli della sicurezza, affidata alla Polizia Stradale e alla Polizia Locale, la navetta dei tedofori e quelli degli sponsor, che distribuiranno gadget e animeranno il passaggio con musica. La scelta dei tedofori è interamente gestita da Fondazione Milano-Cortina 2026 che, per ragioni di sicurezza e privacy, si occupa direttamente della comunicazione in merito. I tedofori avranno quale punto di ritrovo – in termine tecnico collection point – il Centro CR2 Sinapsi.

Il passaggio della Fiamma Olimpica a Cremona sarà caratterizzato da un momento musicale in Galleria 25 Aprile, indicativamente tra le 9:20 e le 9:30, a cura degli allievi del Conservatorio “Claudio Monteverdi”, a simboleggiare una delle caratteristiche peculiari di Cremona, universalmente riconosciuta, qual è la musica. Inoltre, il coinvolgimento del Centro CR2 Sinapsi è volto a valorizzare quelle che sono le eccellenze del nostro territorio in ambito sociale ed aggregativo, come la Fondazione Occhi Azzurri.

