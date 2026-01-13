La fiamma olimpica di Milano-Cortina sul massiccio del Monte Rosa

AOSTA (ITALPRESS) – È stata portata questa mattina ai 4.554 metri della Capanna Margherita, sulla Punta Gnifetti nel massiccio del Monte Rosa, la fiamma olimpica di Milano Cortina 2026, per iniziativa delle guide di Gressoney-Monte Rosa. È la prima volta che la fiaccola olimpica raggiunge il Massiccio del Monte Rosa. Dalla Capanna Margherita, il rifugio alpino più alto d’Europa, i tedofori appartenenti alle guide del Monte Rosa (delle Società di Gressoney, Champoluc, Alagna, Macugnaga e Zermatt) sono poi scesi insieme dal ghiacciaio del Lys fino al Passo dei Salati, dove si sono aggiunti anche i maestri di sci, per un rientro in gruppo fino all’abitato di Gressoney-La-Trinité. In paese la fiaccola è stata accolta in un clima di festa dalla comunità e dai bambini delle scuole della Valle del Lys e di Alagna.

tvi/gtr

(Fonte video: ufficio stampa Regione Valle D’Aosta)