Mercosur, Borchia “Accordo molto controverso”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “È un accordo molto controverso e ci saremmo aspettati un coinvolgimento diverso. Ha avuto una gestazione lunghissima, ma non ha rispettato il coinvolgimento di molte parti interessate, dal Parlamento europeo ai vari parlamenti nazionali”. Lo ha dichiarato il capo delegazione della Lega al Parlamento Europeo, Paolo Borchia, in merito all’approvazione da parte degli Stati membri dell’Ue dell’accordo Ue-Mercosur, che prevede la creazione di una zona di libero commercio tra i Paesi sudamericani del Mercosur e quelli europei, con una forte riduzione dei dazi sui prodotti importati dall’America latina.

