Ultime News

13 Gen 2026 Vigili del fuoco, Ventura: "Massimo
sostegno al piano di assunzioni"
13 Gen 2026 Tagli sulla qualità dell'aria:
"Allarme in Pianura Padana"
13 Gen 2026 Raddoppio: da Milano garanzie
su finanziamento secondo lotto
13 Gen 2026 Le scorribande della baby gang
in piazza Roma: parola alla vittima
13 Gen 2026 Donazione organi, Cremona promossa
Nel 2025 in ospedale 41 prelievi
Video Pillole

Mercosur, Borchia “Accordo molto controverso”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “È un accordo molto controverso e ci saremmo aspettati un coinvolgimento diverso. Ha avuto una gestazione lunghissima, ma non ha rispettato il coinvolgimento di molte parti interessate, dal Parlamento europeo ai vari parlamenti nazionali”. Lo ha dichiarato il capo delegazione della Lega al Parlamento Europeo, Paolo Borchia, in merito all’approvazione da parte degli Stati membri dell’Ue dell’accordo Ue-Mercosur, che prevede la creazione di una zona di libero commercio tra i Paesi sudamericani del Mercosur e quelli europei, con una forte riduzione dei dazi sui prodotti importati dall’America latina.

xf4/sat/mca2

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...