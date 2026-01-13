Nuovo organico in arrivo per la questura di Cremona: nell’ambito del “Piano incrementi e assegnazioni” della Polizia di Stato, legato alla conclusione del 231° corso Allievi Agenti e del 19° corso Vice Ispettori, è stata disposta l’assegnazione di 10 nuove unità.

Il provvedimento prevede l’assegnazione complessiva di 10 nuove unità: 6 saranno assegnate alla Questura di Cremona, di cui 3 vice ispettori e 3 agenti, 2 alla Polizia Stradale e 2 alla Polizia Ferroviaria.

“L’arrivo del nuovo personale consentirà di potenziare i servizi di prevenzione e controllo del territorio, nonché le attività istituzionali svolte dai diversi uffici, migliorando la capacità di risposta alle esigenze di sicurezza della cittadinanza” commentano dalla questura.

“Il potenziamento degli organici rappresenta un concreto segnale di attenzione verso il territorio e conferma l’impegno costante della Polizia di Stato nel garantire la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, rafforzando la presenza e l’efficienza dei presìdi di legalità nella provincia”.

