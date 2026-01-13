Ultime News

13 Gen 2026 Fiamma Olimpica: guida
alle modifiche viabilistiche
13 Gen 2026 Il programma della torcia olimpica
Ma il tema dei tedofori divide
13 Gen 2026 Rifiuti ad Aprica illegittimi?
Il 21 gennaio la Vigilanza
13 Gen 2026 Controlli straordinari dei Carabinieri: pattuglie e unità cinofile in città
13 Gen 2026 Lavoro: 102 offerte nei Centri
per l'Impiego della Provincia
Video Pillole

Schifani “Sul rimpasto in Giunta nessuna preclusione, concertazione con alleati”

PALERMO (ITALPRESS) – “Sul rimpasto non ho preclusioni, gli assessori possono essere tecnici o politici ma l’importante è che siano bravi. Io sono sempre stato per il primato della politica rispetto a quello tecnico, perché dimostrare di essere all’altezza della situazione è fonte di serenità e soddisfazione. Il tutto però sarà fatto con il massimo dell’equilibrio e della concertazione con gli alleati”. Così, in merito al rimpasto della giunta regionale, il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, a margine della conferenza stampa di presentazione del piano di interventi di miglioramento e riqualificazione dell’aeroporto “Vincenzo Florio” di Trapani-Birgi. xi6/vbo/mca3

