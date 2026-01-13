Schifani “Sul rimpasto in Giunta nessuna preclusione, concertazione con alleati”





PALERMO (ITALPRESS) – "Sul rimpasto non ho preclusioni, gli assessori possono essere tecnici o politici ma l'importante è che siano bravi. Io sono sempre stato per il primato della politica rispetto a quello tecnico, perché dimostrare di essere all'altezza della situazione è fonte di serenità e soddisfazione. Il tutto però sarà fatto con il massimo dell'equilibrio e della concertazione con gli alleati". Così, in merito al rimpasto della giunta regionale, il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, a margine della conferenza stampa di presentazione del piano di interventi di miglioramento e riqualificazione dell'aeroporto "Vincenzo Florio" di Trapani-Birgi.

