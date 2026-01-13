Un laboratorio intensivo di espressione artistica e partecipazione attiva pensato per giovani creativi e artisti che vogliono mettersi in gioco sui temi sociali più urgenti. È Sid Short Party, in programma sabato 7 febbraio dalle 15 alle 18 e domenica 8 febbraio dalle 10 alle 13, un percorso che nasce all’interno del lavoro di creazione dello spettacolo Sid – Fin qui tutto bene.

Il laboratorio, guidato dagli stessi performer e musicisti protagonisti dello spettacolo, propone un’esperienza immersiva che intreccia linguaggi diversi: rap, scrittura, musica elettronica, visual art e performance. Al centro, questioni come marginalità, inclusione e identità culturale, affrontate attraverso forme espressive contemporanee e personali. Il percorso si articola in due sessioni di lavoro e alterna momenti di confronto, sperimentazione e co-creazione, aprendo la crew artistica di SID al territorio e alla comunità.

Nel corso delle sei ore complessive di laboratorio, i partecipanti potranno confrontarsi nelle rispettive discipline, dalla scrittura dei testi al sound design, dalla sonorizzazione alla performance dal vivo, fino al dialogo collettivo. Un’occasione per osservare da vicino anche il processo creativo di nuove modalità di racconto e divulgazione dei temi sociali che attraversano lo spettacolo.

A completare l’esperienza, i partecipanti avranno la possibilità di assistere gratuitamente alla rappresentazione di Sid – Fin qui tutto bene, in scena domenica 8 febbraio alle 20.30, entrando in relazione diretta con i linguaggi e i contenuti del progetto. Al termine dello spettacolo è inoltre prevista una restituzione finale sotto forma di jam session, aperta al contributo attivo di chi ha preso parte al laboratorio.

L’obiettivo di Sid Short Party è offrire strumenti espressivi per raccontare sé stessi e la propria visione del mondo, promuovendo un linguaggio artistico inclusivo, multiculturale e interdisciplinare. Il progetto punta a stimolare la partecipazione attiva e il senso di comunità attraverso l’arte, valorizzando identità plurali e talenti emergenti, con particolare attenzione a quelli provenienti da contesti sociali fragili.

Il laboratorio sarà condotto dalla crew artistica di Sid, composta da Girolamo Lucania, drammaturgo e regista, Ivan Bert e Max Magaldi, sound designer e musicisti, e dall’attore Alberto Boubakar Malanchino. Il numero massimo di partecipanti è fissato a dieci, con un costo di iscrizione di 50 euro.

Per informazioni e iscrizioni è possibile scrivere a info@teatroponchielli.it o laura.seroni@teatroponchielli.it, oppure contattare i numeri 0372 022011 e 0372 022024.

