“Anche quando uscì la Nona di Beethoven venne bollata come musica inascoltabile, mentre il Concerto per violino di Ciaikovskij fu giudicato dal principale critico dell’epoca come musica che

puzza di acquavite scadente; oggi sono tra i capolavori più popolari e amati dal pubblico. Per questo nella nuova stagione cercheremo di esaltare il concetto di modernità nella musica, a prescindere che

si tratti di musiche di ieri o di oggi, nella consapevolezza che solo la conoscenza, e non il pregiudizio, può portare a una migliore fruizione dell’arte, sia che la si voglia approfondire sia che ci si limiti al piano emotivo e del divertimento”. Così il direttore artistico Roberto Codazzi spiega il senso del progetto musicale 2026 dell’Auditorium Giovanni Arvedi, rassegna promossa da Museo del Violino e Unomedia con il sostegno di Fondazione Arvedi Buschini e MdV friends. Come lo scorso anno, STRADIVARIfestival non è più solo concentrato nel periodo autunnale ma si configura come una vera e propria stagione sviluppata da gennaio a dicembre, con la prima parte dedicata alla rassegna il Pianoforte – sull’onda dei riscontri positivi del ’25 – e il suggello del tradizionale STRADIVARImemorialday del 18 dicembre nella ricorrenza della scomparsa del più grande liutaio della storia.

Il cartellone di quest’anno ha come titolo Il Futuro della Classica, La Classica del Futuro, “un chiasmo – spiega Codazzi – che rappresenta e rafforza l’idea di una stagione che volutamente alterna, fa dialogare e mette a confronto musiche di ieri e di oggi. Un modo per riverberare e proiettare nel domani la modernità di capolavori di ieri e nel contempo proporre opere del Novecento e del nostro tempo che meritano una chanche di ascolto perché non tutta la cosiddetta musica contemporanea è frutto di un intellettualismo fine a se stesso, anzi esiste oggi una generazione di compositori che ha voglia di comunicare, di farsi amare, di emozionare il

pubblico esattamente come facevano i colleghi dell’epoca classica, a partire da quel Beethoven (1770 – 1827) di cui il mondo sta per celebrare il bicentenario e che i suoi contemporanei considevano troppo eccentrico e rivoluzionario e a cui il tempo ha invece dato ragione”.

Molte le star in locandina, a partire da pianisti del calibro di Andrea Lucchesini, Rudolf Buchbinder, Ivo Pogorelich, le sorelle Katia e Marielle Labeque, per poi proseguire con violinisti quali Augustin Hadelich e Sergey Khachatryan, entrambi al debutto sul palco dell’Arvedi, con la celebre violoncellista Sol Gabetta, con orchestre da camera del livello di Wiener Concert-Verein e Camerata Vienna Milano, quest’ultima con l’apporto solistico di Xavier de Maistre, considerato il più grande arpista del mondo. Inoltre progetti speciali artisticamente molto stimolanti come la versione “bonsai” del Requiem di Mozart per quartetto di voci e quartetto d’archi, il Concerto per Cremona con Sergej Krylov nella doppia veste di solista e direttore, l’intrigante concerto “da Monteverdi ai Beatles” con il controtenore Raffaele Pe e il bassista Saturnino, la grande musica da camera con capolavori come la Trota di Schubert interpretati da un quintetto di all-star, infine lo STRADIVARImemorialday con il ritorno di Francesca Dego in trio con il clarinettista Alessandro Carbonare e il pianista Alessandro Taverna.

I biglietti della rassegna il Pianoforte saranno in vendita partire da mercoledì 14 gennaio, mentre i biglietti relativi a STRADIVARIfestival saranno disponibili da mercoledì 25 febbraio presso la biglietteria del Museo del Violino e

online sul sito www.vivaticket.it

Gli abbonamenti per i concerti di STRADIVARIfestival (10 concerti dal 31/03 al 18/12) saranno disponibili per l’acquisto da mercoledì 11 febbraio presso la biglietteria del Museo del Violino e online sul sito www.vivaticket.it.

