Video Pillole

Trentini e Burlò rientrano in Italia dopo una lunga detenzione in Venezuela

ROMA (ITALPRESS) – Sono arrivati questa mattina all’aeroporto di Ciampino, con un volo dell’Aeronautica Militare partito da Caracas, Alberto Trentini e Mario Burlò.

I due cittadini italiani erano detenuti in Venezuela da oltre 400 giorni e sono stati liberati nella giornata di ieri, al termine di una lunga e complessa attività diplomatica.

Ad accoglierli in aeroporto, insieme ad alcuni familiari, erano presenti anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, a testimonianza dell’attenzione e dell’impegno delle istituzioni italiane per il rientro dei connazionali detenuti all’estero.

Dopo mesi di attesa, per Trentini e Burlò si chiude oggi un incubo e inizia finalmente il ritorno a casa.

(Fonte video: profilo Facebook di Giorgia Meloni)

