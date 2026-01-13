La sicurezza delle comunità e dei soccorritori passa attraverso un coordinamento efficace tra risorse nazionali e necessità locali. Con l’approvazione della mozione in Consiglio regionale, Fratelli d’Italia chiede che l’importante rafforzamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sia accompagnato da criteri di assegnazione che valorizzino la specificità dei territori lombardi, superando regolamenti tecnici ormai superati.

“Il Governo Meloni sta investendo sulla sicurezza con numeri mai visti prima: 7.000 nuove assunzioni già effettuate e altre 4.000 previste nei prossimi due anni”, dichiara il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Marcello Ventura. “È un cambio di rotta fondamentale per il quale ringraziamo l’Esecutivo. Tuttavia, chiediamo che questo nuovo personale e le relative dotazioni siano distribuiti, tenendo conto della popolazione, della viabilità e delle infrastrutture strategiche che caratterizzano le nostre province”.

Il punto centrale sollevato da Ventura riguarda l’obsolescenza della circolare ministeriale del 2015, che applica standard uniformi senza distinguere tra diverse realtà geografiche. “Il nostro territorio presenta sfide uniche, legate a una forte vocazione agricola e industriale e alla presenza di una rete idrica e fluviale complessa”, prosegue il consigliere. “Non si può gestire la sicurezza con criteri burocratici rigidi che non tengono conto dei tempi di percorrenza e dell’accessibilità delle aree rurali o dei distretti produttivi. Abbiamo bisogno di mezzi e uomini dislocati in modo da garantire interventi rapidi ed efficaci ovunque”.

La mozione impegna la Regione a promuovere in sede di Conferenza Stato-Regioni una revisione dei parametri di assegnazione. “L’obiettivo è rendere ancora più incisiva l’azione del Governo”, conclude Ventura. “Il potenziamento degli organici è il presupposto necessario, ma la distribuzione intelligente sul territorio è ciò che garantisce la reale tutela dei cittadini. Lavoriamo affinché ogni area della Lombardia riceva le risorse adeguate alla propria complessità, garantendo lo stesso livello di protezione a ogni cittadino”.

