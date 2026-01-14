Tramite una delibera, è stato nominato il nuovo Direttore Sociosanitario di Asst Crema. Si tratta di Valentina Brunelli, che inizierà il nuovo percorso il prossimo 17 gennaio, fino al 16 gennaio 2029.

Ai saluti la dott.ssa Carolina Maffezzoni, prossima al pensionamento. Nella giornata di domani, giovedì 15 gennaio, Maffezzoni traccerà un bilancio di fine mandato, nella Sala Riunioni dell’Ospedale Maggiore di Crema, ripercorrendo le principali attività svolte e i risultati raggiunti nel corso del suo incarico.

Brunelli è pronta a subentrare. La nuova direttrice, con una laurea in Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale, conseguita all’Università degli Studi di Parma, ha iniziato la propria carriera in Regione Lombardia. E’ poi passata all’Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico, prima di approdare a Cremona, come Direttore del distretto cremonese di Asst Cremona. Ora una nuova intrigante sfida, al fianco del Direttore Generale Alessandro Cominelli.

