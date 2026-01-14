Itinerari Paralleli s.r.l. Impresa Sociale è l’operatore economico specializzato al quale l’Amministrazione ha affidato l’incarico di supportare il Comune di Cremona nel percorso di assegnazione del titolo di Capitale Italiana della Cultura 2029.

Dopo che la Giunta comunale, il 19 novembre 2025 ha approvato l’atto di indirizzo sulla procedura da seguire, il 4 dicembre 2025, attraverso la piattaforma telematica Sintel, è stata avviata l’indagine esplorativa di mercato finalizzata a raccogliere le proposte di operatori interessati a partecipare alle successive fasi di selezione. Alla scadenza della procedura, 11 operatori economici hanno manifestato il loro interesse.

Dopo la valutazione delle proposte pervenute, corredate da offerta tecnica ed economica, è stata individuato l’operatore specializzato Itinerari Paralleli s.r.l. Impresa Sociale che ha presentato un progetto tecnico molto preciso e concreto, dal quale emerge l’esperienza pregressa in questo ambito. La proposta è risultata estremamente valida e aderente alla richiesta, in quanto l’azienda ha accompagnato altre città nel percorso di candidatura, tra le quali Pordenone, che sarà Capitale Italiana della Cultura nel 2027.

