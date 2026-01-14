Dopo che il Comune di Cremona, nella seduta del Consiglio comunale del 27 novembre, ha deliberato l’adesione al Programma “Città amiche dei bambini e degli adolescenti”, viene ora compiuto un ulteriore e fondamentale passaggio. La Giunta comunale, su proposta dell’assessora all’Istruzione Roberta Mozzi, ha infatti approvato lo schema di protocollo d’intesa con il Comitato Italiano per l’Unicef, nel quale sono definiti modalità e termini dell’adesione del Comune al Programma per l’accreditamento di Cremona come “Città amica dei bambini e degli adolescenti”. Il documento, che sarà sottoscritto per il Comune dal sindaco Andrea Virgilio e da Nicola Graziano per il Comitato Italiano per l’Unicef, prevede una stretta collaborazione tra le parti.

Nel documento vengono definiti gli impegni del Comune di Cremona quali, ad esempio, l’elaborazione di un’analisi della condizione dell’infanzia e dell’adolescenza in città e una mappatura dei servizi offerti alla popolazione nella fascia di età compresa tra 0 e 18 anni. Sulla base di questa analisi, il Comune dovrà inoltre mettere a punto una strategia per l’infanzia e l’adolescenza in modo coordinato tra i vari assessorati che sarà inserita nei documenti di programmazione annuale così da trovare rispondenza negli stanziamenti di bilancio.

E’ inoltre prevista la realizzazione di un rapporto periodico, fruibile anche in una versione child – friendly, sulla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza in città, illustrando i progressi compiuti e le azioni ancora da compiere per la promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, nonché il coinvolgimento, attraverso incontri periodici, del terzo settore, di esperti e di realtà sociali impegnate nella promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

Dal canto suo Unicef Italia si impegna, tra l’altro, a condividere con il Comune studi e ricerche, indicazioni e strumenti utili agli obiettivi del Programma che possano consentire l’attuazione della strategia; fornire formazione e supporto tecnico, affiancamento nel monitoraggio e nella valutazione del processo; presentare e promuovere sul proprio sito ed anche su altri media la collaborazione con il Comune, nonché sostenerlo nella valutazione dello stato di avanzamento della strategia e nell’applicazione nei documenti di programmazione, verificandone l’impatto sulla comunità dei bambini e dei ragazzi. Unicef Italia si impegna inoltre a favorire il rapporto e il confronto a livello nazionale e internazionale con altre realtà a misura di bambino.

Infine, se i criteri previsti e condivisi saranno rispettati e le azioni fissate nel percorso realizzate, Unicef Italia rilascerà al Comune di Cremona l’accreditamento di “Città amica dei bambini e degli adolescenti”. Come previsto nel Protocollo d’intesa, i referenti per il Programma sono per il Comune l’assessora all’Istruzione Roberta Mozzi, per il Comitato Italiano per l’Unicef Federica Aguiari, e per il Comitato provinciale Unicef Giuliana Guindani.

