Fratoianni “Senza un’Europa protagonista naufragano i diritti dei cittadini”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Senza un’Europa protagonista, e oggi non è protagonista, rischiano di naufragare gli standard dei diritti del lavoro, ambientali e sociali dei cittadini e delle cittadine europei. Il rischio è che l’Europa sia sempre più un vaso di coccio”. Lo ha detto il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, a margine della riunione del gruppo parlamentare The Left tenutasi al Parlamento Europeo di Bruxelles. “Abbiamo discusso del mondo che abbiamo davanti, della violazione sistematica del diritto internazionale: l’attacco al Venezuela e le minacce alla Groenlandia e a mezzo mondo da parte di Donald Trump – ha continuato Fratoianni -. Un mondo nel quale resta solo la legge del più forte, e a farne le spese sono i più deboli”.

xf4/sat/mca2