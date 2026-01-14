Prefetto Agrigento “Coesi per risollevare e valorizzare territori del Belìce”





MONTEVAGO (AGRIGENTO) (ITALPRESS) – “La testimonianza e la presenza istituzionale sicuramente non può mancare in questa circostanza, ma quello che mi consola, ecco ci sono anche giovani oggi presenti in questo momento celebrativo, sappiamo bene che questo è un territorio che ha necessità ancora di un un sostegno forte, quindi non solo dell’apparato pubblico, ma soprattutto delle giovani generazioni”. Queste le parole di Salvatore Caccamo, prefetto di Agrigento, parlando a margine dell’inaugurazione, in occasione del 58° anniversario del terremoto nella valle del Belìce, della vecchia chiesa Madre di Montevago, restituita alla fruizione pubblica dopo il completamento del secondo stralcio dei lavori di recupero e la realizzazione del nuovo impianto di illuminazione artistica. “È un territorio che tanto è stato tribolato e ancora tanto ha bisogno di un sostegno energico. Quindi oggi siamo qui principalmente per ricordare, ma soprattutto per rinnovare questa consapevolezza che dobbiamo essere un po’ tutti coesi per migliorare, risollevare e valorizzare questi territori”. xq5/vbo/mca1

(Video di Calogero Giuffrida)

