Nuovo appuntamento con la Stagione di Prosa del teatro Ponchielli, che nel cartellone 2025-2026 propone 13 appuntamenti per (ri)scoprire e riflettere su cosa oggi sia un classico. È risultato evidente martedì sera, quando sul palcoscenico di Cremona è approdato Riccardo III di Shakespeare nell’adattamento di Federico Bellini e Antonio Latella, che ne ha curato anche la regia con Vinicio Marchioni nel ruolo eponimo.

Nel dramma storico che chiude la tetralogia dedicata alla storia inglese, il Bardo racconta l’ascesa al trono di Riccardo di Gloucester, furioso combattente nella Guerra

delle due Rose animato da sconfinata sete di potere, etichettato come mostro a causa della sua deformità. Ebbene, nella rilettura di Latella il male non è una forma, bensì è vita natura e divinità: l’intento è andare oltre l’esteriorità del male cercando di percepirne l’incanto.

Risulta interessante, soprattutto per i numerosi giovani in platea, confrontare il testo originale con la rappresentazione teatrale, ancor più se presenta un punto di vista diverso dal solito. Un gruppo di studenti delle superiori poi ha potuto discutere dell’adattamento con la compagnia di attori, nell’incontro promosso dal Ponchielli insieme al Porte Aperte Festival. La pièce sarà in replica mercoledì alle 20:30.

