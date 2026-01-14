Sindaca Montevago “Restauro della vecchia chiesa Madre un momento di rinascita”





MONTEVAGO (AGRIGENTO) (ITALPRESS) – “Penso che questo oggi sia un momento bellissimo, per la comunità di Montevago inevitabilmente, ma anche per le generazioni future, per chi ha in questo ricordo del sisma visto solo morte e distruzione, può vedere anche un momento di rinascita, di riportare alla memoria pezzi del passato facendoli vivere”. Lo ha detto Margherita La Rocca Ruvolo, sindaco di Montevago, parlando dell’inaugurazione, in occasione del 58° anniversario del terremoto nella valle del Belìce, della vecchia chiesa Madre, restituita alla fruizione pubblica dopo il completamento del secondo stralcio dei lavori di recupero e la realizzazione del nuovo impianto di illuminazione artistica. “L’intervento che è stato completato da poco è un intervento veramente radicale che ha messo in sicurezza molte altre parti rispetto al primo intervento, e ha portato alla luce anche la parte adiacente con un percorso che servirà proprio per guidare le visite e capire cosa c’era attorno a questa chiesa madre. Sono emerse per esempio dei resti del municipio, di abitazioni private, quindi ognuno qui vede un pezzetto della propria storia. Penso che sia un momento importante. Riportare tutto questo oggi ha un valore fondamentale”. xq5/vbo/mca1

(Video di Calogero Giuffrida)

