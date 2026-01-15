Il gruppo Los Limpiadores de Estrellas, costituito da volontari che ripuliscono le strade cittadine dai rifiuti abbandonati, sono intervenuti per la terza volta negli spazi comuni degli alloggi comunali di via Palestro, ex “Casa Sperlari” , dove gli avvicendamenti tra inquilini producono spesso situazioni di disordine e degrado. I volontari lamentano “la più completa assenza del cosiddetto ‘tutor condominiale’.

“Si è già riformata una discarica sia a piano terra che sul balcone del secondo piano – aggiungono -. Le luci dell’androne delle cassette della posta non funzionano, la porta non si chiude. La rastrelliera per le biciclette che avevamo chiesto non si è vista e le due ruote vengono spesso appoggiate a quel che resta degli affreschi.

“La luce esterna della sede UNUCI non funziona malgrado il cambio della lampadina. Le cassette della posta sono degradate e da sostituire”.

Infine l’appello: “Servirebbe un minimo di manutenzione e di cura dell’ immobile da parte dei responsabili. Al momento abbiamo solo un continuo e incontrollato degrado”.

