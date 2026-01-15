Ultime News

15 Gen 2026 Raddoppio RFI, a Pizzighettone
il Comitato sollecita decisione
15 Gen 2026 Accesso diretto dei camion alla
Green Oleo: ok a modifica Pgt
15 Gen 2026 Casa Sperlari, sciatteria e disordine
L'appello dei "Limpiadores"
15 Gen 2026 Sfratto disabili da casa Aler
Le risposte del Comune
15 Gen 2026 Milano-Cortina, Piloni chiede
di rivedere la scelta dei tedofori
Ambiente

Casa Sperlari, sciatteria e disordine
L'appello dei "Limpiadores"

Fill-1

Leggi anche:

Il gruppo Los Limpiadores de Estrellas, costituito da volontari che ripuliscono le strade cittadine dai rifiuti abbandonati, sono intervenuti per la terza volta negli spazi comuni degli alloggi comunali di via Palestro, ex “Casa Sperlari” , dove gli avvicendamenti tra inquilini producono  spesso situazioni di disordine e degrado. I volontari lamentano “la più completa assenza del cosiddetto ‘tutor condominiale’.

“Si è già riformata una discarica sia a piano terra che sul balcone del secondo piano – aggiungono -.  Le luci dell’androne delle cassette della posta non funzionano, la porta non si chiude. La rastrelliera per le biciclette che avevamo chiesto non si è vista e le due ruote vengono spesso appoggiate a quel che resta degli affreschi.

“La luce esterna della sede UNUCI non funziona malgrado il cambio della lampadina. Le cassette della posta sono degradate e da sostituire”.

Infine l’appello: “Servirebbe un minimo di manutenzione e di cura dell’ immobile da parte dei responsabili. Al momento abbiamo solo un continuo e incontrollato degrado”.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...