Sarà Giulia Scolari il nuovo assessore della giunta di Castelverde, guidata da Graziella Locci. Scolari prenderà il posto di Giovanni Rigoni, ex assessore all’urbanistica che aveva rassegnato le proprie dimissioni lo scorso giugno.

La nuova nominata, classe 1993, ha frequentato il liceo socio psico pedagogico e poi l’accademia di belle arti a Brescia, si è sempre occupata di grafica e fotografia. Appassionata di politica da sempre, ha preso parte all’ultima campagna elettorale della sindaca eletta, nella lista “Le Ali – Graziella Locci Sindaco”.

La neo assessora vive a Castelnuovo del Zappa, piccola frazione di Castelverde. Ora si dovrà attendere qualche giorno affinché la sindaca Locci comunichi quali deleghe assegnerà al nuovo componente della giunta, all’orizzonte un piccolo rimpasto di deleghe che si è accollata in questi mesi il sindaco Locci.

Silvia Galli

