Ultime News

15 Gen 2026 Milano-Cortina, Piloni chiede
di rivedere la scelta dei tedofori
15 Gen 2026 Fiamma olimpica illumina Varese
Valentina Rodini tra i tedofori
15 Gen 2026 Ultracon scalda i motori: il 17 e 18
gennaio cultura pop a CremonaFiere
15 Gen 2026 Comune di Castelverde, Giulia
Scolari sarà il nuovo assessore
15 Gen 2026 Prefetto Giannelli al Lions Club:
focus su sicurezza e coordinamento
Video Pillole

CONAI a Marca, sostenibilità del packaging al centro del confronto industria-GDO

BOLOGNA (ITALPRESS) – La sostenibilità del packaging non è più solo un obbligo normativo, ma una vera infrastruttura industriale e competitiva. E’ il messaggio lanciato al mercato da Conai-Consorzio nazionale imballaggi in occasione del suo debutto a Marca, fiera italiana della Marca del Distributore, a Bolognafiere. Un passaggio strategico nel rafforzamento del dialogo con la Grande Distribuzione Organizzata e con le imprese produttrici, in una fase di profonda trasformazione guidata dal nuovo Regolamento Europeo sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
col/fsc/gtr

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...