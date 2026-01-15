Giovedì alle 20.30, su CR1 Canale 19, torna l’appuntamento con “Gioielli sotto casa”, il programma condotto da Piero Brazzale che accompagna i telespettatori alla scoperta delle eccellenze storiche, culturali e paesaggistiche del nostro territorio. La puntata di questa settimana ci porterà in Valle Trompia, con protagonista il Comune di Lodrino, in provincia di Brescia.

Lodrino è un comune di circa 1.600 abitanti, situato a una trentina di chilometri dal capoluogo, in una posizione privilegiata che regala scorci panoramici di grande suggestione. Dal paese si gode infatti di una splendida vista sulla vallata, sul Monte Guglielmo e sulla montagna rocciosa che lo sovrasta, una parete imponente che richiama per forme e colori le più celebri catene dolomitiche. Al tramonto, il Monte Palo (1461 metri s.l.m.) si accende di un rosso intenso, offrendo uno spettacolo naturale di rara bellezza.

Durante la stagione estiva Lodrino è meta ideale per chi cerca relax e sollievo dal caldo, grazie alla Pineta, area verde attrezzata con panche e tavoli, perfetta per famiglie e visitatori. Da qui è possibile avventurarsi verso le ferrate Caspai oppure seguire un sentiero di modesta pendenza che conduce al suggestivo Santuario di Santa Croce. La posizione centrale rispetto ai laghi di Garda, Iseo e Idro ha inoltre reso Lodrino un punto di passaggio privilegiato, frequentato nel tempo da numerosi turisti italiani e stranieri.

La puntata di “Gioielli sotto casa” farà tappa nella frazione di Invico, dove si trovano il Museo Etnografico e la Casa Contadina di Lodrino, luoghi simbolo della memoria storica e della cultura contadina e artigianale del passato. Lodrino, inizialmente parte dei beni del monastero di Santa Giulia, divenne nel corso dei secoli una comunità rurale; nel 1385 entrò a far parte della Quadra della Valle Trompia e nel 1426 passò sotto il dominio della Serenissima Repubblica di Venezia.

Fondato nel 1997, il Museo Etnografico raccoglie oggetti, strumenti e testimonianze della vita quotidiana pre-industriale. Le sue sezioni raccontano la vita contadina, la fucina, la falegnameria, lo strumentario medico ottocentesco e la caseificazione, offrendo uno spaccato autentico del lavoro e delle tradizioni di un tempo. La Casa Contadina, arricchita da allestimenti multimediali, completa il percorso di visita, mentre all’esterno si può ammirare una scultura in marmo e ferro dedicata alla lavorazione del formaggio.

Il viaggio si conclude al Parco degli Alpini, in località Pineta. Qui, alla sommità di un’imponente scalinata fiancheggiata da due cannoni obici da 100 mm, sorge il Monumento agli Alpini delle Valli bresciane, inaugurato nel 1969 dal Generale Romolo Ragnoli e benedetto da Padre Marcolini. Nella verde pineta domina anche una chiesetta, sede del Gruppo Alpini, che custodisce un affresco di Don Luigi Salvetti, ulteriore testimonianza del forte legame tra il territorio e i suoi valori.

Un viaggio tra natura, storia e tradizioni che conferma Lodrino come uno dei veri gioielli sotto casa, tutto da riscoprire. Appuntamento giovedì alle ore 20.30 su CR1 Canale 19.

