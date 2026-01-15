In occasione del passaggio a Cremona della Fiamma Olimpica, sabato 17 gennaio, alle ore 15, nella Sala dei Quadri di Palazzo Comunale, organizzata dal Comune di Cremona, si terrà la premiazione di cinque ragazze e ragazzi e del gruppo Teatro InclusiON selezionati per la manifestazione internazionale ArsPara – Mostra Internazionale di Arte e Disabilità, organizzata dall’Associazione coreana People with Disabilities and Friends of Five Continents per i Giochi Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026.

Il riconoscimento – pensato per valorizzare l’impegno artistico, culturale e sociale dell’associazione Ticonzero nella promozione dell’inclusione e dell’espressione creativa delle persone con disabilità – sarà infatti consegnato a cinque artisti visivi selezionati dall’Atelier Ticonzero condotto da Siria Bertorelli: Anna Casali, Kevin Golemi, Giuseppe Isabella Valenzi, Rachele Maschi, Carlotta Porcari, nonché al Gruppo Teatro InclusiON di Centro Ticonzero per lo spettacolo La Tela Umana (regia di Massimiliano Bozzoni e video arte a cura di Alexs Corsentino). Gli attori del Gruppo Teatro InclusiON sono Nicola Araldi, Luca Bolda, Roberto Brunelli, Giulia Trioni, Susan De Luca, Giuseppe Isabella Valenzi, Pietro Lupi, Lorenzo Malvassori, Chiara Mengon, Giulia Milazzo, Valentina Pigoli, Antonio Verni, e Nicoló Zorza.

ArtPara è una mostra itinerante di opere pittoriche realizzate da artisti con disabilità. Il progetto è stato ideato dall’artista coreano di fama internazionale Kim Geun-Tae con l’obiettivo di sostenere e dare visibilità agli artisti con disabilità, attraverso l’associazione coreana People with Disabilities and Friends of Five Continents, fondata dallo stesso artista.

L’esposizione è stata concepita come una vera e propria Olimpiade culturale, con lo scopo di unire le persone attraverso l’arte, promuovendo inclusione, dialogo e solidarietà internazionale. ArtPara @ Milano Cortina 2026 celebra la visione e l’eccellenza artistica di creatori provenienti dai cinque continenti, presentando pittura contemporanea, fotografia, arte digitale e tecniche miste. Saranno esposte opere di cento artisti provenienti da Europa, Asia, Americhe, Australia e Africa.

La mostra, dedicata esclusivamente ad artisti con disabilità, promuovendo così il dialogo internazionale, il riconoscimento artistico e una visibilità equa nella scena culturale globale, si potrà visitare dall’8 al 18 marzo 2026 a Milano, all’ex Fornace Gola, ma nel pomeriggio di sabato 17 gennaio sarà possibile vedere in anteprima, a Palazzo Comunale, le opere realizzate dagli artisti cremonesi.

