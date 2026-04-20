La Logiman vince e sogna. Nel talk di CR1 il trionfo su Piacenza e la corsa playoff di B
A Basket&co la vittoria di Orzinuovi con Assigeco e le prospettive playoff. Ospiti della serata i giocatori Caversazio e Cacace, insieme a coach Andrea Gabrielli
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Per la puntata di questa settimana, Basket&co, la trasmissione di CR1 dedicata alla pallacanestro, si è trasferita al PalaBertocchi di Orzinuovi per seguire da vicino l’ultima gara casalinga della Logiman, che ha superato UCC Assigeco Piacenza con il punteggio di 95 a 75.
Ospiti della trasmissione i giocatori Edoardo Caversazio e Alberto Cacace insieme al coach Andrea Gabrielli. L’occasione per analizzare la partita, ma anche per fare il punto su una stagione fin qui molto positiva per la formazione nata dalla fusione tra Pallacanestro Crema e Orzibasket, con l’obiettivo playoff ormai concreto.
Orzinuovi occupa attualmente il secondo posto in classifica in Serie B Nazionale alle spalle di Vigevano, che affronterà in trasferta nell’ultima giornata della regular season.
Nel corso della puntata spazio anche alla Ferraroni Juvi Cremona, rientrata dalla Puglia con una sconfitta contro Ruvo 100 a 95 ma con la qualificazione matematica ai play-in già in tasca, e alla Vanoli Cremona che, pur osservando un turno di riposo, ha festeggiato la salvezza matematica con tre giornate di anticipo.
Appuntamento come sempre il lunedì alle ore 22 su CR1, sul canale 19 e in streaming su cr1.it.