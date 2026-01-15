Ultime News

Investor Day Unipa, Pace “Fondamentale trasformare conoscenza in economia”

PALERMO (ITALPRESS) – “È fondamentale quando si vuole trasformare la conoscenza in qualcosa che produce economia e valore, soprattutto per il capitale umano che UniPa forma”. Così Andrea Pace, prorettore alla Ricerca dell’Università di Palermo, a margine del primo Investor Day di Unipa, che si è svolto oggi nella Sala delle Capriate del Complesso Monumentale dello Steri. “Iniziative come questa permettono ai giovani ricercatori di incontrare imprese e investitori che vedono prospettive di medio-lungo termine, andando oltre ciò che spesso dal laboratorio non si riesce a cogliere”. Un valore aggiunto che, secondo Pace, “stimola la creatività e apre percorsi professionali alternativi alla sola carriera accademica, creando una nuova realtà”.

