15 Gen 2026 Raddoppio RFI, a Pizzighettone
il Comitato sollecita decisione
15 Gen 2026 Accesso diretto dei camion alla
Green Oleo: ok a modifica Pgt
15 Gen 2026 Casa Sperlari, sciatteria e disordine
L'appello dei "Limpiadores"
15 Gen 2026 Sfratto disabili da casa Aler
Le risposte del Comune
15 Gen 2026 Milano-Cortina, Piloni chiede
di rivedere la scelta dei tedofori
Lavoro, Bombardieri “E’ necessario recuperare la perdita del potere d’acquisto”

ROMA (ITALPRESS) – “Mi pare che i dati confermino quello che noi sosteniamo da tempo, ovvero che c’è la necessità di recuperare la perdita del potere d’acquisto, noi in questi anni abbiamo provato a farlo sia attraverso gli interventi richiesti al governo per la parte fiscale sia con il rinnovo dei contratti. Bisogna stimolare il rinnovo dei contratti e trovare un sistema che si agganci in modo automatico al rinnovo dei contratti”. Così il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, a margine di un evento dell’Inps.
