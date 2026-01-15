Lavoro, Bombardieri “E’ necessario recuperare la perdita del potere d’acquisto”





ROMA (ITALPRESS) – “Mi pare che i dati confermino quello che noi sosteniamo da tempo, ovvero che c’è la necessità di recuperare la perdita del potere d’acquisto, noi in questi anni abbiamo provato a farlo sia attraverso gli interventi richiesti al governo per la parte fiscale sia con il rinnovo dei contratti. Bisogna stimolare il rinnovo dei contratti e trovare un sistema che si agganci in modo automatico al rinnovo dei contratti”. Così il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, a margine di un evento dell’Inps.

