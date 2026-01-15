Intervenendo in Consiglio regionale questa mattina, prima dell’inizio dei lavori, il consigliere regionale del Pd Matteo Piloni ha chiesto conto al presidente Fontana dell’esclusione di numerose glorie dello sport dalla schiera dei tedofori che in questi giorni stanno portando in giro per l’Italia la fiaccola olimpica in vista dell’inizio dei Giochi di Milano-Cortina.

Un tema trattato anche dal campione olimpico di canottaggio di Casalmaggiore Gianluca Farina, tra gli esclusi illustri, nonostante i trionfi a Seul (1988) e Barcellona (1992), che ha espresso le proprie critiche in merito.

“Chiediamo al presidente Fontana di porre rimedio a una mancanza francamente imbarazzante – dichiara Piloni – come è l’esclusione di grandi campioni italiani, vincitori di medaglie olimpiche, dal ruolo di tedofori di questi giochi.

“Chi meglio di loro può portare la fiaccola? È stato fatto un gran pasticcio, ma al di là delle responsabilità si tratta ora di dare il giusto riconoscimento a chi, con grande merito, ha rappresentato e reso grande in Italia e nel mondo il nostro sport e i nostri colori.”

