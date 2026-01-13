Cremona si prepara a vivere una mattinata speciale con il passaggio della fiamma olimpica dei Giochi Invernali Milano Cortina 2026, in programma sabato 17 gennaio. La città sarà punto di partenza di una tappa della staffetta, che attraverserà il centro storico prima di proseguire verso Brescia.

Il connect point individuato dall’organizzazione è il Centro CR2 Sinapsi, nel parco del Morbasco, struttura gestita dalla cooperativa Occhi Azzurri. Si tratterà esclusivamente di un luogo di ritrovo e briefing tecnico: il protocollo di Milano Cortina, infatti, non consente di associare il passaggio della torcia a iniziative promozionali o di natura benefica. Dalle 6.00–6.30 del mattino il centro sarà già operativo per l’accoglienza dei tedofori, con la presenza di una decina di volontari coordinati dal presidente Filippo Ruvioli.

Proprio a CR2 Sinapsi, a partire dalle 7.25, i tedofori riceveranno tutte le indicazioni operative, compreso il tratto di percorso assegnato a ciascuno. Nell’occasione è prevista anche la visita per il saluto istituzionale del sindaco Andrea Virgilio e dell’assessore allo Sport Luca Zanacchi.

La partenza ufficiale della staffetta è fissata per le 8.40 da Largo Moreni. Il percorso attraverserà il cuore della città: il passaggio in piazza del Comune è previsto indicativamente tra le 9.15 e le 9.20, mentre tra le 9.20 e le 9.30 la fiamma transiterà sotto la Galleria XXV Aprile, dove è previsto anche un momento musicale promosso dal Comune in collaborazione con il Conservatorio Claudio Monteverdi, per valorizzare Cremona come città della musica. La staffetta si concluderà in via Sesto.

Tra i nomi dei tedofori finora noti c’è quello di Giacomo Gentili, argento olimpico a Parigi 2024 nel quattro di coppia, atleta delle Fiamme Gialle e Canottieri Bissolati. Al momento è l’unico cremonese ufficialmente confermato, poiché l’organizzazione non diffonde l’elenco completo dei tedofori per motivi di privacy. Altri sportivi cremonesi saranno coinvolti nella staffetta, purtroppo in tappe diverse: Valentina Rodini correrà il 14 gennaio a Varese, Oreste Perri il 15 gennaio a Pavia, Simone Raineri il 19 nella tappa di Viadana e Fausto Desalu il 4 febbraio a Monza.

Intanto crescono le polemiche legate alla scelta dei tedofori. Diverse voci del mondo sportivo hanno criticato criteri che, in molti casi, non hanno premiato i risultati agonistici o un messaggio legato ai valori olimpici e dello sport, lasciando fuori atleti di primo piano e dando priorità a personaggi dello spettacolo. Inoltre in diversi casi, come per i cremonesi Perri e Rodini, l’organizzazione non ha coinvolto atleti che hanno scritto pagine importanti dello sport italiano nelle città a cui sono storicamente legati. Tra gli esclusi anche Gianluca Farina, oro olimpico a Seul 1988 e bronzo a Barcellona 1992, riferimento del canottaggio di Casalmaggiore, che non è stato invitato a partecipare, come accaduto anche ad altri grandi protagonisti dello sport azzurro. Un’esclusione che si inserisce in un dibattito più ampio, rilanciato anche dalla stampa nazionale, sulla rappresentatività sportiva della staffetta olimpica.

Cremona risponderà all’evento anche con una presenza diffusa sul percorso. Una delegazione delle società sportive cittadine, coordinata dal Marathon Cremona e dal presidente Ervano Vicini, accompagnerà simbolicamente la fiamma alla partenza e lungo il tracciato. Presente anche una delegazione del Panathlon Club Cremona, guidata dal presidente Giovanni Bozzetti, in Galleria XXV Aprile. L’Ufficio Sport del Comune ha inoltre invitato tutte le realtà sportive a essere presenti lungo il percorso e le scuole aperte nella giornata di sabato ad attivarsi in particolare in via Palestro, con studenti all’esterno degli istituti per assistere al passaggio della torcia.

A conclusione della mattinata, alle ore 15, nella Sala dei Quadri di Palazzo Comunale, è in programma un evento culturale organizzato dal Comune di Cremona in collaborazione con il Centro Ticonzero: la premiazione di cinque ragazze e ragazzi e del gruppo teatrale InclusiON, selezionati per la manifestazione internazionale ArtPara – Mostra Internazionale di Arte e Disabilità, promossa dall’associazione coreana People with Disabilities and Friends of Five Continents in occasione dei Giochi Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026. Nel pomeriggio del 17 gennaio sarà possibile vedere in anteprima le opere degli artisti cremonesi, che faranno parte della mostra internazionale in programma dall’8 al 18 marzo 2026 a Milano, negli spazi dell’ex Fornace Gola.

Cristina Coppola

