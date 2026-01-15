Ultime News

Milano-Cortina, Zaia “Verona e l’Arena protagonisti, legacy a 360 gradi”

VENEZIA (ITALPRESS) – “Dare a Verona un ruolo del genere ha significato la messa in sicurezza e l’aver reso accessibile il teatro più vecchio al mondo come l’Arena di Verona, con un investimento di quasi 20 milioni di euro”. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio regionale del Veneto Luca Zaia durante l’evento di presentazione delle Cerimonie Paralimpiche a Venezia. “Si stanno vendendo bene i biglietti, ci sono tanti ragazzi che chiedono di partecipare come volontari, direi che questo è un bel segnale, la legacy sarà a 360 gradi: 5 miliardi di Pil, 1,8 di opere in Veneto, ma soprattutto un’inclusione che non ha limiti ed è quello su cui abbiamo investito”.

