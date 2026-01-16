Si è spenta oggi Franca Mirella Balzarini, vedova Bettoli. Nata nel 1938, avrebbe compiuto 88 anni il prossimo 20 febbraio. Dirigente d’azienda, ha legato una parte importante della propria vita ai colori grigiorossi, vissuti con passione e discrezione.

Accanto alla Cremonese prima come moglie di Nedo Bettoli, storico team manager nell’era Luzzara, e poi come tifosa, Franca Balzarini non ha mai fatto mancare la sua presenza allo Stadio Zini, seguendo tutte le partite casalinghe e spesso anche le trasferte. Una fede condivisa negli anni con Carla Bonazzoli, storica custode dello Zini, con cui si concedeva il rituale caffè quotidiano, e con Bruna Ravani, accanto alla quale sedeva in tribuna d’onore.

Lascia il figlio Lorenzo Bettoli, collega di Unomedia e CR1, al quale vanno le nostre più sentite condoglianze.

I funerali saranno celebrati lunedì alle ore 10 nella chiesa di San Michele, a Cremona.

