La mattina del 15 gennaio, i carabinieri del Comando provinciale di Cremona hanno svolto un nuovo servizio straordinario di vigilanza sul territorio provinciale.

Obiettivo, il presidio del territorio attraverso il monitoraggio dei quartieri urbani più colpiti da reati predatori, in particolare i furti in appartamento e le truffe agli anziani, con lo svolgimento di molteplici e mirati posti di controllo sugli snodi primari e secondari di accesso e fuga e controlli su auto e persone in transito.

Dalle 8 alle 14 i controlli straordinari hanno interessato le principali vie di comunicazione, le aree residenziali e le zone produttive del capoluogo e dei vari comuni della provincia.

Nel complesso sono state identificate 350 persone, diverse delle quali di interesse operativo perché già con precedenti di polizia a carico, e condotte verifiche su 215 veicoli.

Una persona è stata arrestata, una è stata denunciata e due sono state segnalate alla Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti. Sono stati controllati 22 bar, elevate 12 contravvenzioni al codice della strada per un totale di 7.000 euro, di cui una guida senza patente contestata a soggetto recidivo nell’ultimo biennio, 5 per mancato uso di cinture di sicurezza. Tre veicoli sono stati sottoposti a fermo amministrativo e sottratti 22 punti alle patenti di guida.

