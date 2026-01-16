Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Chiara Capelletti ha depositato un’interrogazione a risposta orale per fare chiarezza sullo stato dei lavori dei nuovi spogliatoi del campo di calcio al Parco al Po, un tema che riguarda da vicino le società sportive, gli atleti e le famiglie che frequentano quotidianamente quell’area.

“Già nell’ottobre 2024”, scrive Capelletti, “avevo presentato un’interrogazione sulla riqualificazione degli impianti sportivi del Parco al Po, discussa poi in Consiglio comunale nel novembre dello stesso anno. A distanza di oltre un anno, però, alla data del 16 gennaio 2026, i nuovi spogliatoi adiacenti al campo di calcio non risultano ancora ultimati, nonostante dovessero servire sia la società calcistica che gestisce il campo sia la società di pattinaggio quando utilizza la pista.

In queste settimane stanno emergendo preoccupazioni legate alla possibile demolizione dei vecchi spogliatoi prima che quelli nuovi siano pienamente agibili. Un’ipotesi che desta forte allarme, soprattutto perché, in occasione della risposta alla mia interrogazione di novembre 2024, l’assessore competente aveva assicurato che i vecchi spogliatoi sarebbero stati abbattuti solo una volta completati quelli nuovi, proprio per evitare problemi di omologazione del campo e garantire il regolare svolgimento dei campionati.

Nella stessa occasione erano stati annunciati anche interventi di miglioramento dell’illuminazione pubblica e l’installazione di telecamere per aumentare la sicurezza dell’area. Ad oggi, tuttavia, la situazione dell’illuminazione risulta invariata e non è chiaro lo stato di avanzamento degli altri interventi previsti“.

Capelletti ricorda che “il cronoprogramma approvato con deliberazione di Giunta del novembre 2021 indicava il termine dei lavori, con collaudo, entro il terzo trimestre del 2025. I lavori, assegnati all’impresa appaltatrice nel marzo 2024, prevedevano una durata di 551 giorni, con scadenza fissata al 29 luglio 2025. Successivamente sono state concesse proroghe, fino ai 70 giorni formalizzati con determina del 30 dicembre 2025, che indicano come nuova data di fine lavori il 10 gennaio 2026″.

Con questa interrogazione il consigliere chiede all’assessore competente di “chiarire quale sia lo stato reale di avanzamento dei lavori, se sia fondata l’ipotesi di demolizione dei vecchi spogliatoi prima della piena agibilità dei nuovi e, in caso affermativo, quali azioni intenda mettere in campo l’Amministrazione per garantire l’utilizzo del campo, il regolare svolgimento del campionato e degli allenamenti”. Si chiede inoltre di “conoscere le tempistiche effettive per la conclusione del cantiere e lo stato degli interventi su illuminazione e videosorveglianza“.

Capelletti ritiene “fondamentale che su un impianto sportivo così importante per la città, all’interno di un complesso che sta progressivamente migliorando grazie ad una serie di investimenti finanziati con fondi PNRR, venga fatta piena chiarezza, nel rispetto delle società sportive e di tutti i cittadini che ne fanno uso”.

© Riproduzione riservata