Dal 31 gennaio 2026, il Dottor Mario Mariotti termina la propria attività di Medico di Famiglia convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale nell’ambito territoriale di Cremona Centro. Ultimo giorno di lavoro, il 30 gennaio 2026.

Al fine di garantire la continuità assistenziale, dal 2 febbraio 2026 è stato affidato l’incarico provvisorio al Dottor Juan Hipolito Rojas Blatazar con studio nel Comune di Persico Dosimo, frazione Persichello (Largo Ostiano, 75).

Gli assistiti del Dottor Mariotti che intendono avvalersi del Dottor Rojas Blatazar non dovranno effettuare alcuna scelta. Per chi lo desidera, rimane comunque la possibilità di scegliere un altro Medico di Famiglia tra i professionisti disponibili nell’ambito territoriale di Cremona Centro attraverso le modalità sotto riportate.

COME EFFETTUARE LA SCELTA DEL MEDICO DI FAMIGLIA

DI PERSONA AGLI SPORTELLI DI SCELTA/REVOCA

Ufficio Scelta/Revoca del medico o pediatra

Via San Sebastiano 14 – Cremona

Edificio B (entrando dalla sbarra prima palazzina a sinistra)

Orari di apertura:

Lunedì e mercoledì: dalle 8.30 alle 16.30

Martedì, giovedì e venerdì: dalle 8.30 alle 12.30

PER E-MAIL

Scrivere a assintegrativa.cremona@asst-cremona.it

Indicare i propri dati anagrafici, il codice fiscale, un recapito e-mail e un numero di telefono

Precisare nome e cognome del medico scelto in via preferenziale.

Allegare una copia del documento d’identità e della tessera sanitaria.

IN FARMACIA

Presso qualsiasi farmacia del territorio di ATS Val Padana

ONLINE

Collegandosi tramite SPID o CIE al sito di Regione Lombardia:

https://www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it/

PER INFORMAZIONI

Tel. 0372 408635 – 408636, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12.30.

e-mail: assintegrativa.cremona@asst-cremona.it

