E’ terminato con un’archiviazione il braccio di ferro, fatto di querele e contro querele, tra l’imprenditore Alberto Corazzi, storico socio della Baldesio radiato a fine giugno e la canottieri. Almeno per una parte: il gip ha accolto la richiesta del pm di archiviare l’indagine nei confronti di Corazzi, querelato dal consiglio direttivo per aver pubblicato sulla chat della Baldesio la denuncia presentata dallo stesso imprenditore contro presidente e consigliere sul caso delle t-shirt “diffamatorie”: le magliette indossate il 25 maggio del 2024 nel giorno dell’assemblea e il post pubblicato tre giorni prima sul web della Baldesio da uno dei consiglieri del direttivo.

L’accusa mossa dalla canottieri era quella di “pubblicazione arbitraria degli atti di un procedimento penale”, mentre per il pm e la difesa di Corazzi, quel documento pubblicato nella chat della Baldesio “era la denuncia di un privato non ancora confluita nel fascicolo del pm, e quindi non coperta da segreto.

