‘Ndrangheta, latitante in Turchia estradato in Italia

ROMA (ITALPRESS) – È arrivato oggi pomeriggio all’aeroporto internazionale di Roma- Fiumicino, scortato dagli uomini della Gendarmeria turca, Luciano Camporesi, sfuggito il 5 dicembre 2018 all’esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa a suo carico nell’ambito dell’inchiesta “Pollino – European ‘ndrangheta connection”, coordinata dalla Procura Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo e dalla Procura Distrettuale di Reggio Calabria nel contesto di una squadra investigativa comune finalizzata a contrastare le proiezioni della ‘ndrangheta in Europa nord occidentale e Sud America. Ad attenderlo, presso lo scalo aereo italiano, la Polizia di Stato di Reggio Calabria.

tvi/mca3 (fonte video: Polizia di Stato)